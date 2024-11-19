«Действует по методичке»: беспорядки в Грузии вспыхнули с новой силой

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Поведение протестующих радикалов похоже на то, как было на Евромайдане в 2013 году: палаточные лагеря, провокации, столкновения с полицией.

Беспорядки начинаются в Грузии. По призыву президента страны на протесты вышли радикально настроенные сторонники евроинтеграции.

Оппозиционеры требуют отменить итоги выборов в парламент, во время которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Избирательный процесс они считают сфальсифицированным, но при этом не приводят никаких доказательств.

Полиция пытается сейчас восстановить порядок на улицах столицы. Обстановку в Тбилиси показал корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.

С самого утра на улицах Тбилиси потасовки. На проспекте Меликишвили продолжаются столкновения с полицией. Оппозиция не собирается отступать. Протестующие пообещали заблокировать все улицы, которые ведут к государственному университету. Силовики пытаются вытеснить их с проезжей части.

После того, как полиция разогнала палаточный лагерь c одной из главных улиц, протест перешел в «кочующую» стадию. Демонстранты выходят на проезжую часть и перекрывают движение транспорта.

Протесты всколыхнули Грузию после парламентских выборов, которые оппозиция разгромно проиграла. Большинство граждан страны — свыше 54% — поддержали именно «Грузинскую мечту», которая тоже не против вступления в ЕС. Но придерживается курса на самоопределение и сохранение традиционных ценностей, а не навязанных Западом. Например, запретили в Грузии ЛГБТ*-пропаганду.

«Перед нами стоит амбициозная задача — за четыре года мы должны вывести нашу страну на совершенно иной этап развития. Сейчас главное — это ежедневная работа, чтобы выполнить поставленные задачи», — считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

С такой политикой крайне не согласна оппозиция, которая теперь бастует по «майданному» сценарию — палаточный лагерь, посиделки у костра, митингующим раздают чай, пока без печенек.

Провалившаяся на выборах оппозиция и президент теперь устраивают саботаж, призывая своих немногочисленных сторонников выходить на протесты.

«Мадам Саломе просто действует по методичке, и она хочет поднять революционный градус. Она хочет гражданского столкновения. И они делают все для этого», — уверен международный секретарь партии «Солдираность во время мира» Мамука Пипия.

«Как они заявляют, они получили 800 тысяч голосов, но не могут собрать даже 1% своих избирателей. Это еще раз доказывает, что влияние оппозиции — практически на нуле», — подчеркивает председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

«Грузинскую мечту» Саломе Зурабишвили обвиняет в фальсификации выборов. Правда, конкретных доказательств так и не предоставила. Президента вызвали на допрос в прокуратуру, на который она так и не явилась. Зато уже подала иск в суд. Какими аргументами собирает апеллировать — вопрос.

«Я вношу иск в Конституционный суд по нарушениям, это конфиденциальность и право всеобщего голосования», — заявляет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В январе Грузия выберет нового президента. Впервые это сделает коллегия выборщиков из 300 депутатов и представителей местных органов власти.

Пока она еще у власти, Зарубишвили настаивает на проведении новых выборов под присмотром иностранных партнеров. Глава евродипломатии Жозеп Боррель уже пообещал направить комиссию в Тбилиси.

«Мы все хотим одного, чтобы Грузия вернулась к европейскому пути. И это потребует усилий», — говорит Жозеп Боррель.

Собраться силами перед первым заседанием придется и избранному парламенту. Оно запланировано на 25 ноября. На нем утвердят состав кабинета министров и программу правительства на четыре года.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России