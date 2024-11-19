«Общий запрос»: Набиуллина назвала эффективные способы для замедления инфляции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА БАНКА РОССИИ; 5-tv.ru

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Тему обсудили на пленарном заседании Госдумы.

Методы для сдерживания высоких темпов инфляции сегодня обсуждают на пленарном заседании Госдумы. Выступая перед депутатами, глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула: нужны решительные действия для того, чтобы эта ситуация не превратилась в «хронический недуг» экономики страны.

Одним из эффективных способов замедлить рост должен стать контроль цен. И здесь необходимо взаимодействие разных ведомств.

«И это общий запрос на более системный взгляд, я могу только поддержать этот подход Государственной думы. Банк России и правительства работают в тесном взаимодействии друг с другом, и денежно-кредитную политику нужно рассматривать во взаимосвязи с усилиями правительства по развитию экономики, в том числе экономики предложения», — сказала Набиуллина.

Затормозить процесс инфляции, по мнению экспертов, должно повышение ключевой ставки. В октябре она достигла своего исторического максимума и составила 21%. И в Центробанке не исключают дальнейший рост.