Суд вынес заочный приговор Дмитрию Гудкову*

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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В октябре экс-депутат подавал апелляционную жалобу.

Суд апелляционной инстанции заочно приговорил экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* к восьми годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает 5-tv.ru из суда.

В августе этого года бывшему чиновнику суд вынес приговор, а тот в октябре подал апелляцию. В итоге инстанция оставила предыдущее решение без изменений.

Гудков обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ на основании пункта «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Также бывшему депутату запретили на четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в Интернете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве заочно арестовали актера Смольянинова** за фейки об армии РФ. Мера пресечения будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

* — признан иноагентом в России

** — признан иноагентом в России, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов