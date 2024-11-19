Утро невесты: Ольга Бузова намекнула на скорую свадьбу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На фоне слухов о романе с Олегом Майами певицу заметили за выбором праздничного наряда.

Певица Ольга Бузова посетила свадебный салон и примерила несколько праздничных нарядов. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на источник.

Исполнительницу хита «Мало половин» заметили в одном из магазинов свадебных платьев. Туда она пришла не одна, а с целой командой. Консультанты показывали ассортимент магазина, несколько нарядов телеведущая даже примерила. По словам источника издания, некоторые варианты Бузовой особенно понравились.

На днях певица заявила, что намерена в 2025 году родить ребенка и сделать паузу в своей карьере, а в 2026-м выступить с большим сольным концертом. Вместе с тем, поклонники гадают, что происходит в личной жизни звезды.

Например, вместе с бывшим участником шоу «Дом-2» Олегом Майами она спела дуэтом его песню и приняла участие в клипе, где коллеги страстно целовались. Также Бузова подогревает интерес подписчиков, показывая щедрые подарки от неизвестного поклонника. Он неоднократно дарил ей большие букеты роз.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Погребняк крестила сына.