Израиль подвергся массированной атаке со стороны Ливана

Фото, видео: Reuters/Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

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«Железный купол» не смог сбить все выпущенные по территории страны снаряды.

Массированной атаке со стороны Ливана подвергся Израиль этой ночью. Большую часть ракет перехватила система ПВО «Железный купол», но часть снарядов сбить не удалось.

Так, на севере Израиля одна из ракет попала прямо в жилое здание. Ударной волной выбило стекла. Обломки разлетелись по всей улице, а на месте попадания вспыхнул пожар. В результате удара погиб один человек, еще около десятка пострадали.

Под обстрелом оказался и Тель-Авив. Израильским ВВС удалось перехватить ракету, но на город обрушились ее обломки. Несколько человек получили травмы.

Незадолго до атаки Израиль нанес удар по столице Ливана. Ракета попала в жилой дом. Часть здания обрушилась. Спасатели сейчас разбирают завалы. Жертвами обстрела стали по меньшей мере пять человек, еще более 20 пострадали.

Конфликт на Ближнем Востоке

Новый виток конфликт на Ближнем Востоке получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Существенная эскалация произошла после массовых взрывов пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.