Умер первый барабанщик британской группы Bee Gees Колин Питерсен

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Музыкант, получивший прозвище «Смайли», ушел из жизни в 78 лет.

Умер Колин Питерсен, первый барабанщик британской музыкальной группы Bee Gees. Он скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в соцсети.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине нашего дорогого друга Колина „Смайли“ Питерсена. Он обогатил нашу жизнь и связал нашу группу любовью, заботой и уважением. Не знаем, как мы сможем жить дальше без его сияющей улыбки и глубокой дружбы. Мы любим тебя, полковник. Покойся с миром», — указывается в сообщении.

Фредерик Колин Питерсен — барабанщик, музыкальный продюсер и актер. Он родился 24 марта 1946 года в австралийском городе Квинсленд. В семь лет Питерсен начал актерскую карьеру. В 1956 году состоялась премьера фильма «Смайли» с его участием, после работы в котором он и получил свое прозвище.

Еще в школьные годы Питерсен начал обучаться игре на фортепиано. Однако в какой-то момент его стали больше интересовать барабаны. Окончив школу, он стал играть в различных музыкальных коллективах, в том числе в группе Steve and the Board. Тогда же он познакомился с автором-исполнителем группы Морисом Гиббом. Тот основал вместе с братьями-певцами Барри и Робином группу Bee Gees. Питерсен побывал на одной из репетиций коллектива в Сиднее, после чего подружился с его участниками. Примечательно, что они все вчетвером учились в одной школе. Питерсен даже был в одном классе с Барри Гиббом, но они редко пересекались.

Гиббы пригласили Питерсена в группу в 1960-х годах. Так Колин и перебрался в Великобританию. Вместе они записали четыре альбома. К группе также присоединился австралийский гитарист, вокалист Винс Мелоуни. Летом 1967 года ему и Питерсену грозила депортация из-за неправильно оформленной визы, но эту ситуацию удалось разрешить. В 1969-м он покинул группу. Немного позднее из коллектива ушли Мелоуни и Робин Гибб.

Между тем, в 1968-м Питерсен женился на Джоанне Ньюфилд. Она работала помощником Брайана Эпштейна — менеджера знаменитой британской группы The Beatles.

Новым витком карьеры Питерсена стала группа Humpy Bong, которую он основал вместе с ирландским фолк-рок-певцом Джонатаном Келли. Позднее к ним присоединился и британский рок-музыкант, гитарист и певец Тим Стаффел. Уже в 1970 году коллектив распался.

В 1974-м Питерсен переехал в австралийский Сидней. Там он стал зарабатывать другой творческой работой — знаменитый музыкант стал художником. При этом Питерсен поддерживал связи с Мелоуни.

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