Праздник к нам приходит: о каких подарках на Новый год мечтают россияне

Больше половины россиян хотели бы получить на Новый год подарок-сюрприз

Фото: 5-tv.ru

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На первом месте среди предпочтений — путешествия.

В подарок на Новый год большинство россиян хотят получить от своего партнера сюрприз, а не выбирать презент заранее. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на результаты соцопроса.

Так, 53% респондентов пожелали не знать до конца, что им вручит вторая половинка. При этом самым предпочтительным для большинства респондентов (32%) оказалось путешествие. Около 28% выбрали бы билеты на концерт или другое мероприятие, 23% мечтают о новых гаджетах, 22% голосуют за бытовую технику, 20% захотели предметы гардероба и 19% будут рады подарочному сертификату.

Еще 17% опрошенных считают подарком качественную косметику и парфюмерию. За наборы для творчества проголосовали 15%, 10% хотят курсы онлайн-обучения, 7% — принадлежности для спорта, 5% — электронные книги. Меньше всего тех, кому бы понравилось получить настольные игры — всего 4%.

Стоит отметить, что результаты опроса разнятся в зависимости от региона. Москвичи проголосовали за билеты на мероприятие. Жители Санкт-Петербурга не против отправиться в поездку, а в Новосибирске предпочитают билеты на концерт и технику.

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