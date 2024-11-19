«Не соревнуемся за внимание»: Ева Лонгория раскрыла секрет своего крепкого брака
Ева Лонгория рассказала о прекрасных отношениях со своим мужем
Фото: www.globallookpress.com/Loredana Sangiuliano
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Актриса живет душа в душу с бизнесменом с 2013 года.
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория раскрыла секрет крепкого союза со своим мужем — бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. По ее словам, он заключается в том, что супруги не конкурируют между собой за внимание публики. Об этом актриса рассказала в беседе с изданием Daily Mail.
«Он поддерживает меня во всем, что я делаю. Я поддерживаю его во всем, что он делает. Мы не соревнуемся за внимание или место под солнцем», — объяснила актриса.
По словам Лонгории, из-за карьеры ей приходится постоянно появляться на публике и вести социальные сети. От такого образа жизни она получает удовольствие. Хосе же не стремится к этому, он не любит появляться на красных ковровых дорожках, однако любуется своей женой на подобных мероприятиях.
По этой причине бизнесмен не ведет личный блог. Только изредка разрешает звездной супруге выкладывать совместные фотографии. И Еву это устраивает.
К слову, супруги начали встречаться в 2013 году, спустя три года они сыграли свадьбу, а в 2018 году у них появился долгожданный сын Сантьяго.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ева Лонгория заявила о возращении сериала «Отчаянные домохозяйки».