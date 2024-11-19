На Украине заявили о наращивании производства дальнобойных ракет и дронов
Умеров: Украина наращивает производство ракет и разрабатывает ракеты-дроны
Фото: ATEF SAFADI/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
О ситуации в сфере военной промышленности страны рассказал глава Минобороны Рустем Умеров.
Украина увеличивает объемы производства вооружений, в том числе дальнобойных ракет и новых ракет-дронов. Об этом рассказал глава Минобороны страны Рустем Умеров на встрече с руководителями компаний, выпускающих соответствующую продукцию. Его заявления опубликовала пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.
«Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже произведены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 „Нептун“ с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях», — отметил Умеров.
По словам министра, в разработке ракет-дронов «Паляница» Киеву помогают «зарубежные партнеры». Кроме того, прежде директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров пообещал начать выпуск собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года.
Ракетные удары вглубь российских территорий со стороны Украины — одна из самых обсуждаемых тем последних дней. За два месяца до окончания президентского срока американский лидер Джо Байден разрешил Киеву использовать в этих целях ATACMS. Ранее 5-tv.ru писал о реакции мирового сообщества на этот жест.