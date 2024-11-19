Бушующая стихия: как Петербург борется с наводнениями

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Кощеев; 5-tv.ru

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Самые разрушительные катаклизмы в Северной столице происходили в 1824 и 1924 года. Стоит ли ждать угрозы спустя сто лет?

В Петербурге сегодня вспоминают события ноября 1824 года. Ровно 200 лет назад в Северной столице случилось самое страшное и разрушительное наводнение. Волна, которая пришла с Финского залива, только по официальным данным унесла жизни 600 человек.

Сейчас от стихии многомиллионный город спасает комплекс защитных сооружений. Буквально несколько дней назад дамбу в очередной раз приходилось закрывать. О том. как работает это сложное гидротехническое сооружение и почему новой угрозой специалисты называют намывные территории Петербурга, рассказывает корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Петербург против вод Балтики — противостояние длится веками. А когда море побеждает, на домах и набережных остаются отметки. 1824 год — самая высокая. Вода тогда поднялась на 421 сантиметр выше ординара.

Волны омывают Гром-камень под Медным Всадником, Дворцовая площадь превратилась в озеро, Невский проспект — в бурный пролив. 600 человек утонули, еще больше — пропали без вести.

«Оно случилось ночью. Самое поразительное, что подъем воды — это сутки всего. Люди плавали со своими домами на другой берег Невы. Александр Первый настолько был напуган, что вызвал инженера Базена», — рассказала директор музея «Особняк Румянцева» Татьяна Шмакова.

Уже тогда понимали, что причина наводнений в Петербурге не паводки, а ветер. Он нагоняет волну, которая идет с одной стороны. А Нева вытекает из Ладожского озера ей навстречу.

Наводнение в городе начинается, когда эти водные массы сталкиваются. Проект дамбы, разработанный еще при Александре I, реализовали только спустя 200 лет.

Протяженность комплекса защитных сооружений — 25 километров, причем здесь не одна дамба, а целых 11. Они уже больше десяти лет оберегают Петербург от наводнений. И, как говорят сотрудники этого комплекса, эта огромная стена способна защитить от нагонной волны высотой в пять метров. Такое бывает только раз в десять тысяч лет.

По комплексу защитных сооружений идет дорога в Кронштадт. Когда тихо, все шлюзы открыты. Но как только поднимается волна — водные ворота закрывают, а дамба становится плотиной.

«Обе створки при помощи приводов выдвигаются на ось канала. Общее время закрытия составляет примерно 40-45 минут. Они погружаются на дно канала и в таком состоянии находятся весь период, пока существует угроза наводнения», — пояснил заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Игорь Полищук.

То, что на Петербург надвигается буря, здесь узнают за три дня до подхода нагонной волны. В центре управления в реальном времени следят за скоростью течения, ветра, а также уровнем воды от Ладожского озера до Петропавловской крепости. Если реку «запереть» надолго — она затопит набережные.

«Уровень воды Горного института — это уровень воды Васильевского острова. 160 сантиметров — является для нас красной чертой, пределом, это наводнение», — рассказал главный диспетчер комплекса защитных сооружений Игорь Локоть.

Раньше дамбу можно было держать закрытой 48 часов. Теперь это время уменьшилось. Как считают некоторые — из-за намывов. Чем больше новой суши, тем быстрее набирается акватория.

«Уменьшение площади зеркала воды может привести к тому, что дамба не справится с этим наводнением и не сможет город от него защитить, потому что когда ее рассчитывали, рассчитывали на определенную площадь поверхности зеркала воды», — отметила координатор движения «Против захвата озер» по Курортному району Анна Шушпанова.

1824 и 1924 годы — самые разрушительные водные катаклизмы в Петербурге происходят раз в 100 лет. Но переживать не стоит — это не более чем городская страшилка, уверяют ученые. Дамба пока успешно справляется со своей работой. Буквально пару дней назад отразила 36-е по счету наводнение.