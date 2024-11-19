«Всеобъемлющее партнерство»: Лавров оценил развитие отношений России и Китая

Фото, видео: Смирнов Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ провел очередную встречу с коллегой Ваном И.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал беспрецедентным современный этап сотрудничества России и Китая. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в ходе встречи с коллегой из КНР, произошедшей в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

«Мы действительно находимся на беспрецедентном этапе развития наших стратегических отношений всеобъемлющего партнерства, и это подтверждают регулярные контакты президента Путина и председателя Си Цзиньпина», — сказал Лавров.

По словам дипломата, модель взаимоотношений между Москвой и Пекином очень привлекательна для других стран и единомышленников, и об этом свидетельствуют результаты деятельности БРИКС. Россия, подчеркнул Лавров, хочет работать с Китаем и вне площадок данной организации.

Глава МИД РФ добавил — несомненно, взаимодействие России и Китая успешно продолжится «в унисоне на всех других площадках», в том числе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где председательствует Пекин, в Большой двадцатке, в области Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в Организации объединенных наций (ООН) и ее Совбезе.

Президент РФ Владимир Путин также заявлял о российско-китайский дружбе как о ключевом факторе мировой стабильности. По мнению российского лидера, эта позиция очевидна, и ее многие разделяют. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что несмотря на мощное внешнее давление экономическое сотрудничество только укрепляется.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель КНР Си Цзиньпин рассказал об усилиях страны ради наступления мира на Украине.