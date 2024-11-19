Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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Свой пост также покинет премьер-министр республики Александр Анкваб.

Президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр частично признанной республики Александр Анкваб, а также начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар согласились уйти в отставку. Об этом свидетельствует протокол, подписанный по итогам переговоров представителей власти с оппозиционерами. Об этом корреспондентам агентства «Интерфакс» также сообщил один из лидеров движения Адгур Ардзинба.

«В ближайшие минуты Бжания подпишет документ о своей отставке», — сказал он.

Вскоре после заявления Ардзинбы сотрудники пресс-службы главы Абхазии распространили документ: в нем подписавшийся Бжания обращается к спикеру парламента Лаше Ашубе и подтверждает, что «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране» он подает в отставку. Согласно конституции страны, исполняющим обязанности президента после ухода Бжании станет вице-президент Бадра Гунба.

Решение главы Абхазии было принято на фоне прокатившейся по региону волны протестов. Они начались в ночь на 12 ноября. Кроме того, крупный митинг состоялся 15 ноября, в этот день в парламенте готовились к очередному заседанию. Оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения с Россией. По их мнению, ратификация лишит республику суверенитета и породит новые экономические проблемы.

Пресс-служба президента Абхазии сообщает, что собравшиеся на территории комплекса правительственных зданий люди должны разойтись 19 ноября. И если они этого не сделают, Джания отзовет свое заявление об отставке. Подчеркивается, что новый исполняющий обязанности Гунба освободил от должности премьер-министра Анкваба и назначил на его место Валерия Бганбу

«Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента республики Абхазии», — сказано в документе.

Ранее в интервью 5-tv.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российских граждан воздержаться от поездок в Абхазию, а уже находящимся в республике посоветовала соблюдать осторожность и, по возможности, уехать.