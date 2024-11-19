Лакокрасочный цех горит на севере Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Информация о наличии пострадавших на данный момент отсутствует.

Многофункциональное здание с офисными и складскими помещениями горит на севере Москвы. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на северо-востоке столицы На Сигнальном проезде горит 3-этажное многофункциональное здание с офисными и складскими помещениями. Предварительная площадь — 300 квадратов», — уточняется в публикации.

По данным источника 5-tv.ru, эпицентр пожара находится на третьем этаже в лакокрасочном цехе. На данный момент информация о наличии пострадавших отсутствует.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека пострадали при пожаре в больнице Екатеринбурга. Местным спасателям первоначально удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались из здания 350 человек. Сейчас пожар полностью ликвидирован. По факту пожара прокуратура Свердловской области организовала проверку. Правоохранителям предстоит установить причину возгорания, это должно выясниться после того, как будут готовы результаты экспертизы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.