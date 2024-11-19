Экипаж Ми-28НМ разнес опорный пункт ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Фото, видео: Григоров Гавриил/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ходе выполнения боевой задачи был уничтожен личный состав неприятеля.

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по позициям ВСУ в курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи был уничтожен опорный пункт ВСУ. Все цели были поражены. После удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, отстрелили тепловые ловушки и вернулись к точке вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.