Большая двадцатка: чем запомнился первый день саммита G20 в Бразилии

Фото, видео: Reuters/Eric Lee; 5-tv.ru

В Рио-де-Жанейро съехались 40 делегаций из разных стран мира и еще 15 международных организаций.

В Рио-де-Жанейро сегодня начали обсуждать реформирование международных институтов, которые в своем нынешнем виде утратили смысл существования или же скомпрометировали себя. Речь идет о Международном Валютном фонде, Всемирной торговой организации и ООН. На саммите «Большой Двадцатки» хотели изначально договорится не обсуждать военные конфликты, но без этого оказалось просто невозможно. Из Бразилии передает обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Охрана пытается сдержать напор «Известий», но опыта маловато. Делаем обманный маневр, обходим. Задаем вопрос на самую обсуждаемую тему дня.

«Мистер Шольц, вы правда хотите, чтобы Украина стреляли ю дальнобойным оружием по России?!» — спрашивает Виктор Синеок.

Постоял, подумал, ничего не ответил. Но, видимо, мы навели перед пресс-конференцией Шольца на правильные мысли.

«Не считаю поставку крылатых ракет Taurus — варианта, развернутого в Германии — правильным решением. Это то, за что я не могу и не хочу брать ответственность», — признался канцлер Германии.

Многие потом удивлялись: что ж ты, канцлер, сдал назад? Вот глава МИД Германии, Бербок считает удары вглубь России. Лидеры запада — в сомнениях. Не понятно, как быть: старый президент Штатов уходит, новый еще не вступил в должность. Да и глава Бразилии против украинищации повестки Джи20.

«Я с печалью говорю о том, что мир стал хуже. У нас есть самое большое количество вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны Экстремальные природные явления демонстрируют свои разрушительные последствия во всех уголках планеты», — отметил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Без БРИКС и здесь никуда. Создатели объединения сидели рядом. Остальные участники двацатки это тоже явно заметили. Эмануэль Макрон вот слишком горячо взялся обнимать Хавьера Милея. А вот президент США, наоборот, притих. Огромный зал — 40 делегаций из разных стран мира и еще 15 международных организаций. Уникальная для Рио-де-Жанейро логистика.

Для того, чтобы припарковать все автомобили кортежей и сопровождения, пришлось перекрыть часть улицы рядом с местом проведения саммита.

Вооруженные люди здесь на каждом шагу. Самое сложное задание у тех, кто стоит не в тени. В 30-градусную жару в полном обмундировании стоять довольно сложно, поэтому всем на таком посту периодически приносят прохладительные напитки.

Перед зданием, где проходит саммит, пара активистов с требованиями. Правда не политическими.

«Что вы хотите?» — спрашивает корреспондент.

«Я изобрел двигатель будущего. На G20 должны узнать о нем», — отвечает пришедший сюда мужчина.

Изобретателя никто из лидеров, конечно, не заметил. К ним даже далеко не всех журналистов пустили. На мероприятиях работали, в основном, только камеры трансляции.

Приезд лидеров на саммит большинство журналистов, которые здесь работают, могут увидеть только с дальнего расстояния. Большинство мест занято западными телекомпаниями еще со вчерашнего вечера, так что приходится импровизировать.

Зато удалось рассмотреть, как члены делегаций несут с собой в зал какие-то картины. И как из кортежа долго не выходил Байден, а потом почти уверенным шагом все же двинулся в зал.

На этом красной дорожке он не заблудился. Потерялся после совместного фото. И ведь именно с американской подачи над миром нависала глобальная угроза.

От украинского вопроса тут стараются максимально дистанцироваться. Зеленского, в отличии от некоторых предыдущих саммитов, в Рио не пустили.

Здесь, в далеко не самом безопасном городе мира, с самого начала старались провести все на высшем уровне. Бюджетникам дали выходные. Лидеров поселили с максимальным комфортом.

Часть береговой линии Рио-де-Жанейро теперь — сплошной охраняемый объект: делегации решили заселить в курортном месте, и вот сейчас они все съезжаются в свои отели.

Свой вид из окна получили и Шольц, и Макрон. Спокойствие им теперь показано. А француз опять задумался, может опять позвонить Путину?

«Я никогда этого не исключал и долгое время так и делал, но когда контекст и условия позволяют. Потому что на сегодняшний момент надо предоставить поддержку и позволить Украине выстоять», — отмечал президент Франции Эммануэль Макрон.

Что ж, в Кремле, вероятно, вежливо поговорят и с этим европейским лидером. Впрочем, от еще одного звонка позиция России не поменяется. Она последовательная, в том числе и на G20. Сергей Лавров, который представляет нашу страну на «двадцатке» — уже известно — объявит о присоединении России к Глобальному альянсу по борьбе и голодом и бедностью. Мы в этом отношении выполняем свои обязательства всегда. И несмотря на западные санкции, снабжаем страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки продуктами.