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Администрация Байдена, вероятно, смотрит, как отреагируют на инициативу европейские союзники.

Удары по российским территориям — сегодня одна из самых обсуждаемых мировых тем. Хватило одной публикации, чтобы в Америке вновь заговорили о сумасшествии Байдена. В Европе засуетились не понимая, пора ли уже поддерживать Вашингтон или нет? Ведь на фоне фотографий, символизирующих поражение Харрис и демократов, можно подумать, что они мстят Трампу. Но из Старого Света подают знаки. Не случайно сегодня министерство обороны Великобритании публикует видео успешного испытания крылатой ракеты Spear, предназначенной для уничтожения техники и укреплений. Зачем западные союзники все громче бряцают оружием, разбирался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Американский президент буквально ушел от ответа на вопрос, действительно ли он разрешил украинцам бить ракетами ATACMS вглубь российской территории. Ведь пока об этом решении мир знает только с газетных страниц.

«За два месяца до окончания полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты их войск в Курской области в России», — написала NYT.

Внимание к публикации понятно: ведь это решение, по сути, не об ударах Украины по российским тылам, а о вступлении НАТО в конфликт: назначать цели, управлять системами наведения, загружать полетные задания могут только специалисты североатлантического альянса.

«Если это произойдет, то Россия вынуждена будет ответить. Чтобы ни у кого не было сомнений. Это будет именно так. Как? Это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет. Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Но пока это не ракетная атака, а медийная. Из официальных источников — только зам. советника Байдена по нацбезопасности, который не подтверждает сообщения об одобрении ударов.

Однако есть и факты, говорящие об обратном. Неизменно воинственный Боррель сообщает: разрешение получено.

«Да, администрация Байдена дала добро на использование ракет дальностью 300 километров внутри российской территории. Это не так много, не такая дальняя дистанция, но так решил президент Байден. Почему они поступили так сейчас, а не перед выборами, я не знаю», — сказал заместитель председателя Европейской комиссии.

Официальный представитель немецкого кабмина заявил, что правительство Германии было заранее проинформировано о решении Вашингтона. Но свои дальнобойные ракеты — Taurus — Шольц поставлять пока не готов. Вот и французы пока не решили, насколько они хотят идти ва-банк.

Вслед за NYT газета Le Figaro опубликовала похожую статью. В ней было указано: «Лондон и Париж разрешили Украине бить по России дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow». Правда, вскоре удалили эту часть публикации и написали, что Макрон лишь призвал дать Киеву разрешение на удары.

Венгры и словаки в этом вопросе сохраняют здравомыслие.

«Решение заключается в том, чтобы полностью сорвать или отдалить мирные переговоры. Словакия не поддержит подобные решения ни на каком уровне», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Прибалты и поляки эскалацию, наоборот, приветствуют.

«Я с удовлетворением приветствовал это решение президента Джо Байдена и наших союзников, поскольку считаю, что Украина должна иметь средства для эффективной защиты», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

При этом и европейские чиновники, и американские многократно заявляли: удары по российским тылам не переломят ход конфликта.

«Россия будет одерживать верх на поле боя, даже если Украина применит ATACMS из США, Storm Shadow из Великобритании или SCALP из Франции», — подчеркнул военный эксперт Скотт Риттер.

Получается, военного смысла в этом решении нет. Значит, есть политический. Трамп неоднократно обещал сократить поддержку Украины, поэтому, пока Байден и команда занимают Овальный кабинет, они постараются дать украинцам все, чего те хотят. И не важно, что это приблизит не победу Украины, а угрозу Третьей мировой.

К тому же, чем выше эскалация, тем труднее Трампу будет, как тот обещал — договориться о мире.

«Он сможет отменить это, но это будет очень проблематично сделать, не только с политической стороны. Они пытаются связать ему руки так же, как они делали это при первой администрации, но я думаю, что теперь все гораздо опаснее», — считает Эрл Расмуссен, политолог подполковник армии США в отставке

Тем не менее, пока действия США выглядят как разведка боем. Администрация Байдена, не подтверждая, и не опровергая публикацию NYT, вероятно, смотрит, как отреагируют европейские союзники, и — главное — Россия.