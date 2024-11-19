«Вопрос безопасности»: медикаментозная профилактика ОРВИ чревата последствиями

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Слизистая носа имеет собственную «систему защиты».

Не всегда стоит принимать лекарственные средства для профилактики ОРВИ. Об этом врач-отоларинголог Марина Евсикова рассказала в беседе с URA.RU

В современном мире масса препаратов, как от насморка, вызванного острыми респираторными вирусными заболеваниями, так и для их предотвращения. Однако пользоваться никаким из них не стоит из-за отсутствия доказательств эффективности, подчеркнула врач.

«Качественных плацебоконтролируемых исследований, которые четко показывают эффективность какого-либо местного средства, защищающего от простуды, нет. Кроме того, часто встает вопрос о безопасности применения этих средств», — рассказала Евсикова.

Подобные лекарства могут мешать естественным процессам организма, которые помогают бороться с инфекцией. Например, известно, что насморк — это нормальная реакция, которая очищает нос от болезнетворных бактерий.

Наилучшим решением в этой ситуации будет просто поддерживать комфортные условия в доме, следить за температурой и влажностью помещения и пить достаточное количество воды. Так организм будет легче и быстрее справляться с вирусами естественным образом.

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