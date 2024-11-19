ЦИК Грузии просит мировое сообщество разобраться с провокаторами

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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На одном из заседаний оппозиционер облил главу комиссии краской.

В Грузии оппозиция все чаще прибегает к провокациям и другим «майданным» методам протеста. Сегодня Центризбирком закавказской республики призвал международную дипломатию и крупные организации вмешаться в ситуацию вокруг главы грузинского ЦИК. Противники правительства по надуманным обвинениям — якобы в фальсификации выборов — устроили против сотрудников избиркома настоящую травлю. Им угрожают расправой, а на одном из заседаний, и вовсе, облили руководителя ЦИК черной краской.

Тем временем у здания Тбилисского государственного университета студенты ставят палатки, греются у костров и отказываются расходиться. Они требуют от правительства назначить новые выборы в парламент, поскольку результаты голосования 26 октября оппозицию не устраивают.

Демонстрантам раздают методички — как протестовать «грамотно». Один из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия», Мамука Хазарадзе, вообще, предложил студентам создать некий «Народный парламент» и направить его представителей в США и ЕС за помощью. А уходящий со своего поста глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что грузинские активы — более ста миллионов евро — будут конфискованы и направлены неким «представителям гражданского общества» Грузии.

В нашем МИДе ранее назвали все эти акции протеста в Тбилиси страхом Запада, что Грузия выйдет из-под его влияния и станет независимой.