Кладезь витаминов: рецепт квашеной капусты с морковью

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Это блюдо поможет укрепить иммунную систему.

Одним из самых полезных продуктов зимой является квашеная капуста. Она богата витамином С, который прекрасно способствует укреплению иммунитета. Помимо этого, в процессе ферментации капусты образуются лактобактерии, способствующие здоровому пищеварению, а также антиоксиданты, снижающие риск развития хронических заболеваний.

Отличным рецептом квашеной капусты с морковью в банках делится URA.RU.

Ингредиенты

Один килограмм белокочанной капусты;

300 граммов моркови;

Две столовые ложки соли;

Одна чайная ложка сахара;

Одна чайная ложка уксуса;

Одна чайная ложка кориандра;

Одна чайная ложка душистого перца горошком;

Одна чайная ложка лаврового листа.

Способ приготовления

Овощи необходимо тщательно промыть. Далее нарезаем капусту и натираем морковь на терке. Все смешиваем, добавляем соль, сахар, перец, уксус и специи. После еще раз все тщательно перемешиваем.

Получившуюся смесь нужно уложить в стерилизованные банки, слегка утрамбовывая ее. После этого банки нужно закрыть крышками и оставить в помещении при комнатной температуре на два-три дня.

В остальное время хранить банки следует в прохладном месте.

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