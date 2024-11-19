Кладезь витаминов: рецепт квашеной капусты с морковью
Фото: 5-tv.ru
Это блюдо поможет укрепить иммунную систему.
Одним из самых полезных продуктов зимой является квашеная капуста. Она богата витамином С, который прекрасно способствует укреплению иммунитета. Помимо этого, в процессе ферментации капусты образуются лактобактерии, способствующие здоровому пищеварению, а также антиоксиданты, снижающие риск развития хронических заболеваний.
Отличным рецептом квашеной капусты с морковью в банках делится URA.RU.
Ингредиенты
- Один килограмм белокочанной капусты;
- 300 граммов моркови;
- Две столовые ложки соли;
- Одна чайная ложка сахара;
- Одна чайная ложка уксуса;
- Одна чайная ложка кориандра;
- Одна чайная ложка душистого перца горошком;
- Одна чайная ложка лаврового листа.
Способ приготовления
Овощи необходимо тщательно промыть. Далее нарезаем капусту и натираем морковь на терке. Все смешиваем, добавляем соль, сахар, перец, уксус и специи. После еще раз все тщательно перемешиваем.
Получившуюся смесь нужно уложить в стерилизованные банки, слегка утрамбовывая ее. После этого банки нужно закрыть крышками и оставить в помещении при комнатной температуре на два-три дня.
В остальное время хранить банки следует в прохладном месте.
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