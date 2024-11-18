Саммит скандалов: в Рио-де-Жанейро стартовали переговоры стран «Большой двадцатки»

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Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

В эти минуты в Рио-де-Жанейро проходит саммит стран «Большой двадцатки». Он стартовал сегодня и продлится два дня. На повестке — крайне важные для мировой экономики и политики темы. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. На площадке саммита его приветствовал президент Бразилии. Что будут обсуждать представители 42 стран и в каких условиях проходит международный форум, выяснил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Саммит G20 стал скандальным, еще не начавшись. Западные партнеры помогли. На фоне воинственных заявлений бразильская повестка меркнет — и все, чтобы сделать запоминающимися «прощальные гастроли» Байдена.

Приезд лидеров на саммит большинство журналистов, которые здесь работают, могут увидеть только с дальнего расстояния. Большинство мест занято западными телекомпаниями еще со вчерашнего вечера, так что приходится импровизировать.

Вблизи президента США Байдена увидели только камеры трансляции — он обсуждать себя заставил. Над миром, с американской подачи, нависла глобальная угроза, хотя тут готовились обсуждать климат, борьбу с бедностью и реформу международных институтов.

Президент Бразилии перед самым началом выступил решительно против украинизации повестки.

«Есть проблемы бедных людей, эти люди часто невидимы: те, кто голоден, те, кого презирают. Я взял за правило говорить о системах, а не о войнах, потому что мы обсуждаем войны при любой возможности», — заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

Зеленского на саммит не пригласили. В далеко не самом безопасном городе мира саммит стараются провести на высшем уровне: бюджетникам дали выходные, а над входом в место проведения саммита висят коптеры. На каждом углу Рио-Де-Жанейро не просто полиция — военизированные подразделения, что, впрочем, не мешает отдыхающим.

Часть береговой линии Рио-де-Жанейро теперь — сплошной охраняемый объект: делегации решили заселить в курортном месте, и вот сейчас они все съезжаются в свои отели.

Свой вид из окна получили и Шольц, и Макрон. Спокойствие им теперь показано: европейцы не знают, какую политику вести — скоро у их суверена сменится президент. Француз задумался: а может опять позвонить Путину?

«Я никогда этого не исключал и долгое время так и делал, но когда контекст и условия позволяют. Потому что на сегодняшний момент надо предоставить поддержку и позволить Украине выстоять», — отмечал президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле, вероятно, вежливо поговорят и с этим европейским лидером. Отвечая на вопрос «Известий», о такой возможности рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впрочем, позиция России не поменяется от еще одного европейского звонка: она последовательная, в том числе и на саммите G20.

Сергей Лавров, который представляет нашу страну на «Двадцатке», — уже известно — объявит о присоединении России к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью. Мы в этом отношении выполняем свои обязательства всегда. И, несмотря на западные санкции, всегда снабжаем страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки продуктами.