Юрия Куклачева госпитализировали в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV

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Что произошло со знаменитым дрессировщиком кошек?

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в московский кардиологический центр. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, Куклачева привезли в кардиоцентр в понедельник, 18 ноября, из-за проблем с сосудами. Он находится в отделении лечения атеросклероза. Дрессировщику предстоит обследование и курс терапии.

Это не первая госпитализация Куклачева в 2024 году. Весной на концерте в честь собственного юбилея он внезапно почувствовал острую боль в области сердца. У артиста оторвался тромб. Его госпитализировали с обширным инфарктом и экстренно прооперировали. Артист тяжело перенес трехчасовое хирургическое вмешательство. Ему поставили сразу пять стентов без наркоза. Во время операции у него останавливалось сердце.

В результате худшее обошло стороной Куклачева. После выписки он прошел первичную реабилитацию в санатории и стал соблюдать диету, принимать лекарства, практиковать дыхательную гимнастику и много гулять пешком.

В августе Куклачев вернулся к работе. Однако врачи считают, что с таким диагнозом артисту нельзя подвергать организм нагрузкам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Куклачев восстанавливается после инфаркта при помощи кошек.