«Негативные последствия»: чем грозит переедание свеклы и тыквы

Переедание свеклы, капусты или тыквы может привести к дефициту ферментов

Фото: 5-tv.ru

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Овощи нужно включать в рацион, но в умеренных количествах.

Переедание свеклы, капусты или тыквы может привести к дефициту ферментов, а также к проблемам с пищеварением. Об этом заявила диетолог-нутрициолог София Кованова aif.ru.

Осенью люди часто употребляют корнеплоды, в том числе для здоровья иммунитета. Однако важно не переусердствовать, ведь можно наоборот ослабить свой организм.

«Свекла, тыква и капуста содержат большое количество нитратов, особенно в хвостиках овощей и рядом с ними. Если хорошо обработать и немного съесть — проблемы не будет, но если переесть, могут возникнуть негативные последствия для пищеварения: метеоризм, нарушение функции поджелудочной железы, дефициты ферментов», — рассказала специалист.

Так, например, людям, страдающим диабетом, и вовсе не стоит употреблять в пищу свеклу и тыкву, так как они обладают высоким гликемическим индексом.

Помимо вышеперечисленных овощей, неблагоприятно влиять на кишечник могут и помидоры, так как в них содержатся лектины (белки почти не способные усваиваться организмом).

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