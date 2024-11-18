За пятым? Анастасия Костенко спровоцировала слухи о еще одной беременности

Блогер Анастасия Костенко спровоцировала слухи о еще одной беременности

Фото: www.globallookpress.com/Кирилл Каллиников

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Младшему сыну модели и спортсмена нет еще и года.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко спровоцировала слухи о беременности. Блогер опубликовала фото из элитного роддома, который она посетила вместе с мамой, на что обратило внимание издание 7Дней.ru.

Модель попросила подписчиков высказать свои предположения относительно цели ее визита. Кто-то написал, что знаменитость приехала проверить здоровье, кто-то предположил, что Анастасия планирует установить спираль, но большинство поспешили поздравить девушку с очередной беременностью.

Однако Костенко опровергла слухи. Жена футболиста объяснила, что медицинское учреждение, которое она посетила, — это многопрофильный центр. Там, по словам знаменитости, есть все — от онкологического отделения до пластической хирургии. «Мисс Мира — 2014», как выяснилось, в этот раз сюда приехала ради матери.

«У мамули сегодня оперативное вмешательство, сижу, ее жду, записываю вам видео, отвлекаюсь», — поделилась модель.

Анастасия и Дмитрий воспитывают четверых детей: двух дочерей — Милану и Еву, и еще столько же сыновей — Алексея и Ярослава. Младший наследник появился на свет в феврале этого года. Футболист уже упоминал, что не против стать отцом в пятый раз. Костенко тоже подтвердила, что думает о еще одном малыше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Костенко осталась без денег из-за налоговой.