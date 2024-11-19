«Это было по любви»: как Natan и Лерчек помирились после его интрижки с Бьянкой

Рэпер Natan и блогер Лерчек примирились после его короткой интрижки с Бьянкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Признания рэпера произвели впечатление на блогера.

Рэпер Natan и блогер Валерия Чекалина (Лерчек) помирились после интрижки артиста с певицей Бьянкой. Пара появилась вместе на одном из шоу на федеральном канале.

Лерчек считает, что их история с рэпером похожа на курортный роман. Однако Natan намекнул, что их отношения могли бы зайти намного дальше.Рэпер заявил, что если бы он не был в браке, то Лерчек бы уже от него забеременела.

«Это было бы настолько по любви. Я бы не отрывался ни на одну секунду и говорил бы спасибо», — разоткровенничался Natan.

Девушка явно была польщена таким заявлением, но на этом история возлюбленных «встала на паузу». Чего ждать дальше — пока неизвестно.

Тем временем певица Бьянка заявила, что между ней и Natan только рабочие отношения. Об этом звезда эксклюзивно рассказала в беседе с 5-tv.ru на концерте «Голос поэта». Знаменитостям длительное время приписывают отношения. Они игнорировали подобные спекуляции, но Бьянка неожиданно решила все прояснить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова высказалась о поведении Natan.