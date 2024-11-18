Раскрыт международный канал поставки наркотиков боевикам ВСУ под Харьковом

Фото, видео: Telegram/УВД ВГА Харьковской области/uvd_vga_kharkov; 5-tv.ru

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Правоохранители обнаружили склад националистов с упаковками метадона и импортного анальгетика «кодеина фосфат».

Международный канал поставки наркотиков боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыт сотрудниками УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что схему удалось раскрыть в ходе расследования двойного убийства жителей региона, совершенного боевиками 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» украинской Нацгвардии под действием наркотиков.

При обыске в доме потерпевшего в селе Пыльное обнаружили склад боевиков с продуктами и лекарствами. Среди них были пакеты с остатками метадона и упаковки от импортного анальгетика «кодеина фосфат».

Эти вещества относятся к синтетическим наркотикам опиоидного ряда, которые боевики ВСУ принимают для достижения психостимулирующего эффекта, отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что наркотики в рамках «гуманитарной помощи» боевики получали от иностранной некоммерческой организации World Central Kitchen. Непосредственную доставку препаратов осуществлял украинский фонд «Харьковщина в сердце», возглавляемый украинским экс-нардепом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Русланом Овчаренко.

Также в преступной схеме был задействован основатель и один из руководителей бригады «Хартия» Всеволод Кожемяко. Используя связи в Службе безопасности Украины (СБУ), он обеспечивал конфиденциальность и безопасность доставки запрещенных препаратов к линии боевого соприкосновения.

По факту организации преступного сообщества и незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рассказал пленного украинского боевика об использовании в ВСУ наркотиков. Средства принимают для того, чтобы «снять стресс», заглушить страх, не ощущать боль и не спать «неделями». По словам боевика, наркотические вещества идут на Украину из США.