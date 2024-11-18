Певицу Бьянку экстренно прооперировали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артистку ночью увезли на машине скорой помощи.

Певице Бьянке вырезали большой аппендицит. Об этом рассказала сама исполнительница на своей странице в социальной сети. С подписчиками она поделилась всеми интересующими их подробностями.

Ночью артистка вызвала скорую помощь из-за того, что ей стало плохо. Певице провели обследование, чтобы понять причины недомогания. Периодически «королева RnB» записывала короткие видео с места событий. Позже ее прооперировали.

«Итак, дорогие друзья, все передачи, которые были запланированы на ближайшие пару дней, они отменяются и все планы с моими коллегами, потому что я ложусь на операцию. У меня будет, естественно, отходос. Так что, вот так. Простите!» — объявила исполнительница.

На связь с поклонниками артистка вышла и после операции. Она поспешила успокоить подписчиков, сказав, что все прошло хорошо. Еще Бьянка отметила, что у нее не только красивая палата, но и очень красивый врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыты подробности отношений Бьянки и Natan.