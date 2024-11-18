Два человека пострадали при пожаре в больнице Екатеринбурга

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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По факту произошедшего организована прокурорская проверка.

Два сотрудника организации, выполняющей ремонт крыши, пострадали в результате пожара в центральной городской больнице № 3 в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале.

«В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт крыши. Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», — говорится в сообщении.

По факту пожара прокуратура Свердловской области организовала проверку. Правоохранителям предстоит установить причину возгорания, это должно выясниться после того, как будут готовы результаты экспертизы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались из здания 350 человек. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбурге из полыхающей квартиры спасли восьмилетнего мальчика. Во время пожара ребенок вылез в окно и чуть не сорвался с карниза.