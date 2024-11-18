«Открыт для всех контактов»: в Кремле оценили шансы разговора Путина с Макроном

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Недавно зарубежные СМИ писали, что президент Франции не исключил возможности беседы с российским лидером.

Президент Франции Эммануэль Макрон пока не проявлял инициативу для проведения телефонной беседы с лидером России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос 5-tv.ru в ходе брифинга.

«Никаких инициатив пока на этот счет не было. Путин неоднократно возобновлял свои слова, что он остается открытым для всех контактов и никоим образом российская сторона не сворачивает этих контактов», — сказал он.

На днях французский телеканал BFM TV передавал, что Макрон допускает проведение переговором с Путиным. Однако, как отмечается, контакты должны состоятся при «подходящем контексте».

Следует отметить, что на минувшей неделе состоялся телефонный разговор президента РФ и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В ходе беседы Путин назвал причиной конфликта на Украине агрессивную политику НАТО против России. Президент РФ также отметил, что Москва никогда не отказывалась от попыток урегулировать конфликт.

Канцлер Германии, в свою очередь, осудил военную операцию России на Украине и призвал президента РФ вывести войска. Также Шольц выразил решимость ФРГ поддерживать Киев до тех пор, «пока в этом есть необходимость». В Кремле же назвали разговор попыткой «сопоставить позиции».

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков рассказывал, что переговоры Путина и набравшего большинство голосов на выборах главы США Дональда Трампа состоятся в тот момент, когда обе стороны будут чувствовать в этом необходимость. При этом пресс-секретарь президента РФ также назвал загадочной историей про вброс зарубежных СМИ про якобы состоявшуюся беседу политиков.