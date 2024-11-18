Лактозой по сердцу: как молоко влияет на риск развития инфаркта у женщин

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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Питание не всегда является причиной недугов «кровяного насоса» в организме.

Отказ от употребления женщинами молока из-за увеличения риска инфаркта не оправдан. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

Недавно Уппсальский университет в Швеции провел исследование. По его результатам, употребление молока повышает риск сердечного приступа у представительниц прекрасного пола. На мужчинах это отражается не так сильно из-за того, что носители хромосом XY лучше переваривают сахар. А молоко опасно тем, что в нем содержится лактоза — молочный сахар.

В исследовании принимали участие более 100 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что при употреблении 400 миллилитров напитка в день опасность возрастает на 5%, при 600 миллилитров — на 12%, а выпитые 800 миллилитров увеличивали риски развтия болезни на 21%. Жирность молока на данные показатели не влияет. При этом ученые утверждают, что напиток можно смело заменять на йогурт.

Однако врач-кардиолог не видит объективных причин для данных выводов. По его словам, во фруктах тоже есть сахар — фруктоза, как и во многих других продуктах. Кроме того, предоставленных данных о самом исследовании слишком мало, чтобы можно было сделать такие радикальные выводы.

«Для меня, как для врача, важна причинно-следственная связь. Какая группа женщин принимала молоко? Как долго принимала молоко? Являлось ли молоко основой продукта? Либо это было транзиторно? В течение дня? Либо это каждый день, либо раз в жизни? <…> Виляние понятно — это лактоза. Лактоза — это сахар. Вопрос. Мы с сахаром сталкиваемся очень часто, сколько молоко вносит этого вклада? Может быть, сахар и молоко — это не совсем знак равенства?» — рассуждает эксперт.

Еще Кондрахина интересует, принимали ли в данном исследовании участие так называемые «чистые люди», которые вообще не употребляют этот напиток, у кого непереносимость лактозы, например, или же те, кто не ест сахар. Эти данные нужны, чтобы понять влияние других продуктов. Питание, по словам врача, далеко не всегда является причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также не указан возраст испытуемых.

На тех данных, что доступны, сделать объективные выводы, подтверждающие опасность инфаркта у женщин, нет возможности, объясняет эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скрывается в «натуральном» молоке.