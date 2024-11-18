«Висят все картины»: Владимир Селиванов хранит подарки поклонников в гараже
Актер Владимир Селиванов хранит подарки поклонников в гараже
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Актер признался, что его очень трогают презенты, сделанные своими руками.
Актер Владимир Селиванов развешивает у себя в гараже плакаты поклонников. Об этом звезда сериала «Реальные пацаны» рассказал 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».
У артиста есть гараж, куда он на специально отведенную стену развешивает картины детей и подарки любимых зрителей.
«Висят все картины и также транспаранты, которые мне дарят на гастролях мои поклонники. Мне это очень приятно, когда люди собственными руками что-то делают, клеят, фломастерами рисуют», — отметил Селиванов.
Подаренные плакаты актер развешивает на стене в гараже, чтобы каждый раз любоваться, заходя в помещение.
Актер полюбился телезрителям по роли Вована из комедийного сериала «Реальные пацаны». Также Селиванова можно увидеть в картинах «Бедные смеются, богатые плачут», «Иван Васильевич меняет все», «Бедные люди» и других.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимира Селиванова сравнивают с персонажем из сериала.