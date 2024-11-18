В Калужской области задержали украинского агента, готовившего теракты в трех регионах РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В отношении него возбуждено уголовное дело.

Российские силовики задержали в Калужской области агента спецслужб Украины, который готовил теракты в трех регионах РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей», — указывается в сообщении.

Как установило следствие, в октябре 2023 года россиянина завербовали украинские спецслужбы. Мужчина по заданиям куратора создал в загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств.

Эти взрывчатки он передавал через тайники другим агентам Украины, чтобы те совершали диверсионно-террористические акты. Преступные планы распространялись на следующие объекты: здания отдела полиции, «Дома офицеров» Белгорода, офисы двух энергокомпаний в Брянске во время проведения выборов президента России в марте. Также агенты украинских спецслужб намеревались подорвать газораспределительную подстанцию в Туле.

Общее количество задержанных за подготовку диверсий и терактов составило семь. В доме пойманного под Калугой фигуранта было изъято готовое к использованию самодельное взрывное устройство, масса которого составляет 4,8 килограммов. У него также нашли компоненты для изготовления взрывчатки, множество патронов, боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны (ВОВ), пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, с помощью которого агент контактировал с представителями иностранной спецслужбы.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Также правоохранители возбудили уголовное дело в отношении задержанного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за попытку теракта в Воронежской области диверсант получил 22,5 года колонии. Он собирался подорвать железнодорожные пути. Задание агент получил от Главного управления украинской разведки. Забрал из тайника взрывчатку и собирался заложить под рельсы, но не успел. В результате мужчина признан виновным по трем статьям: о госизмене, покушении на совершение взрыва и незаконном обороте взрывчатых веществ.