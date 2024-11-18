«На вершине пирамиды ароматов»: какой парфюм повысит вашу энергию

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие его избегают, а зря.

Парфюм с конкретным ароматом может подарить человеку состояние бодрости и зарядить энергией. О том, что лучше выбрать, в беседе 5-tv.ru рассказала парфюмер Валерия Нестерова.

По ее словам, при покупке туалетной воды или одеколона необходимо, чтобы там присутствовали ноты, которые расположены на вершине пирамиды ароматов. Именно они обладают летучей энергией, придают сил и настраивают на позитив.

«Это цитрусы. Мандарин, грейпфрут, лимон, апельсин, бергамот, лайм — выбирайте любой на свой вкус. Просто смотрите, чтобы именно на цитрусовые ноты в парфюме был сделан акцент, потому что они зарядят вас бодростью, энергией. Это как выпить стакан апельсинового фреша и перезарядиться», — объяснила Нестерова.

Кроме цитруса можно рассмотреть продукты с океанической свежестью и морским бризом, которые освежают. Помимо них, парфюмер рекомендует выбирать «зеленые» ноты. К примеру, это свежескошенная трава.

«Также пряные ноты повышают настроение, являются афродизиаками. Поэтому сочетать, допустим, цитрусы с пряностями тоже очень красивая история», — подчеркнула эксперт.

Однако некоторые люди избегают подобных ароматов, потому что они напоминают освежители воздуха. Но если в парфюмерном продукте смешивают верхние ноты с цветами, специями, амброй и другими, то тот же цитрус приобретает другое звучание.

«Поэтому если вам хочется поднимать энергию, если чувствуете какой-то ее дефицит, то обратите внимание на ароматы с акцентами на верхние ноты», — отметила Нестерова.

Главное избегать активных сладких запахов, ведь они отвечают уже за романтическое состояние.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как с помощью парфюма можно влиять на настроение других людей.