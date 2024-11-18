Луна в свободном уходе: как лучше провести 18 ноября

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Начало рабочей недели может выдаться скучным.

Утро понедельника на этой неделе начнется вальяжно — не стоит ждать от дня слишком больших свершений или событий. Лучше предпочесть движение в собственном комфортном ритме. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Как отметила эксперт, Луна 18 ноября находится в свободном уходе, поэтому лучше держаться мирно и спокойно. Хорошо пройдет уборка — быстро получится навести марафет. Кроме того, заняться можно и другими бытовыми делами, а также разбором документов.

После 12:00 по московскому времени Луна вступит в конфликт с Венерой, что омрачит день. К сожалению, удовольствие от работы получить будет сложно. Пострадает и общение — все будет не нравится и идти вразрез с собственными желаниями. Спастись от конфликтов поможет грамотное и продуманное поведение.

«В контактах, особенно с женщинами ведем себя, как саперы — чутко следим за своими действиями и словами, проявляем больше терпимости. Чужую внешность и вкусы не критикуем, пользы от этого будет мало, а разочарований много», — предложила Володина.

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