«Такого еще не находили»: в пещере Таврида обнаружили останки жившего 1,5 млн лет назад хищника

Фото, видео: www.globallookpress.com/Swen Pförtner; 5-tv.ru

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При жизни это животное весило около 120 килограммов.

Открытие, без преувеличения, мирового масштаба сделали наши ученые в Крыму. В пещере Таврида, которую обнаружили еще при строительстве новой федеральной трассы на полуострове, нашли ранее неизвестные образцы. Настоящей научной сенсацией стали останки хищника, который жил здесь более полутора миллионов лет назад. Кто это мог быть и как он оказался в самой древней пещере России, рассказывает корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Чтобы добраться до грота гиен, нужно проползти по одному из боковых коридоров. Надо мной сейчас 15 метров скальной породы и федеральная трасса Таврида.

Грот гиен — сердце пещеры Таврида. Здесь нашли огромное количество костей древних животных. Сюда их приносили гигантские гиены, стаи которых жили в пещере на протяжении тысяч лет.

В гроте обнаружили остатки южных слонов, носорогов, бизонов, дикобразов и гигантского страуса. Самая свежая находка — фрагмент челюсти древнего гепарда с уцелевшим зубом. Этот хищник, живший полтора миллиона лет назад, был намного крупнее современных сородичей — достигал размеров львицы и весил до 120 килограммов. Также удалось найти фрагмент челюсти лисы с очень крупными зубами.

«Гепард — животное, которое в пещере не живет, то есть оно попало с поверхности. Вероятно, гиены нашли его мертвым. Лисичка примечательная тем, что это точно новый вид, а может и новый род животного, который еще никогда не находили», — заявил сотрудник Спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Богдан Зайцев.

Пещера Таврида — уникальный ископаемый зоопарк. Она самая древняя в России. Кроме этого, последние полтора миллиона лет пещера была полностью закрыта, и все находящиеся в ней кости прекрасно сохранились. За шесть лет раскопок здесь нашли останки более ста видов животных, среди которых млекопитающие, рептилии, амфибии и птицы.

В пещере Таврида палеонтологи нашли более тонны костей. Одна из крупнейших находок — большая берцовая кость южного слона. Взрослое животное могло иметь высоту до пяти метров. Это кость слоненка. Скорее всего, в пещере он был съеден гигантскими гиенами.

Открыли пещеру в 2018 году при строительстве федеральной трассы «Таврида» — специалисты неожиданно обнаружили 15-метровый карстовый колодец. Оказалось пещера самая богатая в России по количеству костных остатков и их разнообразию.

«Неимоверная удача. Я, честно говоря, сам никогда бы не ожидал, что в Крыму удастся найти такую пещеру», — отметил Богдан Зайцев.

Кроме научной деятельности, под землей оборудовали инфраструктуру для туристов — очистили галереи от тонн земли, выложили их тротуарной плиткой, сделали освещение пола и стен. Экскурсоводы рассказывают об истории пещеры и ее обитателях.

«Пещера просто великолепная. Я преклоняюсь перед тем огромным трудом, какой здесь был проделан», — рассказала туристка Людмила Герасюта.

«Кто здесь жил, кто охотился, вот эти кости, ну и соответственно история и эта вся красота — мне очень понравилось», — сказала туристка Татьяна Карелина.

Раскопки в пещере продолжатся через месяц. Палеонтологи говорят, работы им здесь хватит еще на несколько лет. Ученые хотят пополнить свою коллекцию видов ранее неизвестных науке. А исследование всех уже найденных остатков займет десятилетия.