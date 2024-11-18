В России заработала горячая линия по защите прав потребителей платных медуслуг

Фото, видео: 5-tv.ru

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Специалисты подскажут, как потребителю защитить свои права.

Россияне теперь могут получить консультацию по вопросам оказания платных медицинских услуг. Роспотребнадзор запустил открытую горячую линию. Специалисты подскажут, как потребителю защитить свои права.

Также в колл-центре можно узнать о требованиях, которые должны соблюдать в медицинских и физкультурно-оздоровительных комплексах.

Обращения в случае нарушений и жалоб тоже принимают по телефону. Номер единой всероссийской линии — 8 (800) 555 49 43. Кроме того, в регионах запустили консультационные центры.