Битва за Часов Яр: минометы «Тюльпан» выбивают ВСУ с окраин города

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Наши бойцы успешно уничтожают далекие и замаскированные цели противника.

Российские военные активно продвигаются в направлении Часова Яра. Расчеты «Южной» группировки работают по пригородам, уничтожая хорошо замаскированные цели противника. За время проведения специальной операции боевики создали здесь один из самых мощных укрепрайонов в ДНР. Причем украинских военных в городе практически не осталось.

Оборонять Часов Яр пытаются отряды иностранных наемников. Разбить опорные пункты националистов помогают самоходные минометы «Тюльпан». За работой боевых расчетов наблюдал военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

От этого выстрела земля в прямом смысле уходит из-под ног. Эта 28-тонная махина называется «Тюльпан». Один выпущенный этим бронированным «цветком» реактивный снаряд уничтожает все в радиусе нескольких десятков метров.

Фронт двигается стремительно. Этот расчет «Южной» группировки войск работает уже в пригороде Часова Яра. Благодаря «Тюльпану» бойцы уничтожают далекие и замаскированные цели противника. Вот, например, удалось обнаружить и разгромить пункт дислокации иностранных наемников, поэтому охота за этим орудием идет 24 на 7.

Как известно, таких минометов как «Тюльпан», нет ни у одной армии мира. Это одна из самых желанных целей ВСУ. У этой машины нет определенной защиты, классических мангалов. Все потому что работает она на дальних расстояниях и разбирает тыловые части украинских боевиков.

Некоторые минометы при этом уже подвергались атаке. Командир с позывным «Красавчик» показывает пробоины, которые остались на его самоходке после очередного обстрела.

«Частенько прилетает. Они же тоже там не дремлют. И птички срисовывают», — рассказывает российский боец.

Все орудия на этом участке фронта работают исправно и помогают артиллеристам ускорить освобождение одного из самых мощных укрепрайонов ВСУ в ДНР.

«Мы уже стали поражать цели в конце Часова Яра, в связи с чем на переднем крае не осталось уже целей для нас. Мы уже работаем по дальнему краю Часова Яра. Могу констатировать, как командир, мы уже практически захватили Часов Яр», — рассказывает командир артиллерийской батареи с позывным «Брянск».

У противника в Часовом Яре почти не осталось украинских боевиков. Город обороняют силами польских и французских наемников, чьи нашивки и шевроны наши бойцы все чаще находят на отвоеванных у врага позициях.