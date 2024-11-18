«Влетел в «лоб»: пассажир угнал маршрутку и устроил погоню с полицией в Подмосковье

Пассажир угнал маршрутку и устроил погоню с полицией в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Мужчина остановил микроавтобус только после того, как устроил ДТП.

Полицейская погоня развернулась в Подмосковье. Пассажир маршрутки повздорил с водителем и вначале выкинул оппонента из машины, а потом заставил и пассажиров выйти из салона. После чего сам сел за руль и поехал «кататься».

Через некоторое время его заметили сотрудники полиции. Погоня в итоге закончилась после того, как маршрутка вылетела на встречку, где врезалась в легковушку. За рулем машины была женщина.

«В последний момент маршрутка решает поворачивать направо, за ней вылетает машина полиции, ДПС машины с мигалками. Маршрутка выскакивает на встречку и врезается мне в «лоб», — рассказывает пострадавшая Ирина

После того, как микроавтобус остановился, угонщика задержали сотрудники полиции. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.