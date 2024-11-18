ВС РФ применяют против штурмовиков ВСУ тактику огневого вала. Лучшее видео из зоны СВО

ВС РФ применяют в зоне СВО против штурмовиков ВСУ тактику огневого вала

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Таким образом были ликвидированы украинские боевики, пытавшиеся закрепиться в одном из зданий.

Опорный пункт ВСУ на кураховском направлении был уничтожен расчетом 122-мм гаубицы Д-30 отдельной мотострелковой бригады группировки «Юг». Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение живой силе противника, пытавшегося закрепиться в одном из зданий.

«Армия России сейчас применяет тактику огневого вала, то есть перед наступающими штурмовыми подразделениями, артиллерия наносит огневое поражение в большом количестве, и уже при продвижении штурмовых подразделений огонь переносится непосредственно перед ними вперед», — рассказал командир гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона с позывным «Макс».

Расчеты гаубиц Д-30 на Донецкой линии фронта регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых подразделений на всех направлениях, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.