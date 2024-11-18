Многодетным и одиноким родителям в РФ предложили работать четыре дня в неделю

Фото: © РИА Новости/Николай Федоров

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Новый трудовой режим заметно повысит качество жизни россиян и поможет соблюсти баланс между работой и семьей, отметили в Госдуме.

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для одиноких и многодетных родителей. С инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. С обращением ознакомилось агентство РИА Новости.

Так, он предложил сократить рабочую неделю для многодетных семей при условии, что оба родителя официально трудоустроены. При этом снижать доход им не будут. Те же меры он предложил предоставить и одиноким родителям, воспитывающим любое количество детей.

Кроме того, Чернышов предложил предоставить право многодетным и одиноким родителям работать девять часов в день и при четырехдневной рабочей недели. Но это по согласованию с работодателем.

«Эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных государственных предприятий, а также частных предприятий», — отметил Чернышов.

Как пояснил Чернышов, эти изменения поддержат семьи, люди смогут больше проводить времени с родными, больше уделять внимания воспитанию детей, повысит качество жизни россиян, а также они станут менее тревожными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главу правительства Михаила Мишустина попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке.