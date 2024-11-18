«Он меня мучил»: за что Чеботина никогда не простит ЮрКисса

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Артистка до сих пор с содроганием в сердце вспоминает эти отношения.

Певица Люся Чеботина спустя полгода после расставания с коллегой по цеху ЮрКиссом начала раскрывать детали их разрыва. Она призналась, что экс-возлюбленный буквально изматывал ее своей неопределенностью, что сильно выводило артистку из равновесия и портило ей жизнь.

«Он поступил некрасиво. Он видел, как я люблю, устраивал мне эти качели: то хочу, то не хочу. Это меня очень сильно эмоционально выжимало. Я считаю, если ты определился, приди, резани и не мучай. А он меня очень долго мучил», — вспомнила знаменитость в интервью Надежде Стрелец.

По словам артистки, после расставания ЮрКисс вел себя неподобающе. Когда про Чеботину стали распускать сплетни, он не стал заступаться и защищать экс-возлюбленную, хотя видел, как тяжело ей было переживать их разрыв.

«Наверное, я за это его никогда не прощу. За то, что он видел, как мне больно, как я переживаю, а сверху полился хейт, и он даже в этом моменте за меня не вступился. Он не пытался меня защитить ни в каком вопросе», — возмутилась Чеботина.

Отношения между Чеботиной и ЮрКиссом были недолгими. Как признавалась артистка, он создавал «видимость пары» — дарил подарки и устраивал романтические встречи, а она, в свою очередь, так и не могла понять, состоят они в отношениях или нет.

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