Жалоб все больше: МФО начнут наказывать за обман россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Общественники предупреждают, что и давить на организации сильно не стоит — иначе они уйдут в серую зону и регулировать их деятельность станет сложнее.

Микрофинансовые организации (МФО) начнут штрафовать за обман россиян. Об этом рассказали «Известия», ссылаясь на соответствующее обращение общественников в правительство, Минфин, ЦБ и Госдуму.

Согласно последним данным реестра проверок, количество жалоб на МФО в 2024 году многократно превысило цифры за 2023 год. Это лишний раз подтверждает неправомерность действий подобных организаций.

«Это, безусловно, заслуживает внимания регуляторов на предмет целесообразности принятия необходимых мер, вплоть до введения оборотных штрафов и исключения из официального реестра», — заявил декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Рост числа нарушений в первую очередь связан с увеличением обращений к МФО, а следовательно, и с большим количеством просрочек по платежам.

Как считает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, давить на МФО тоже не стоит, так как в противном случае они уйдут в серую зону, и регулировать их деятельность будет сложнее.

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