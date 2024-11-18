«Бриллиант на попе»: Галич осудила экс-подругу Настю Ивлееву

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогер считает, что отмена ведущей это следствие ее вранья и желания заполучить хайп.

В новом интервью блогер Ида Галич поделилась своими размышлениями о самоконтроле и культуре отмены. Она стремится избежать судьбы своей бывшей подруги Насти Ивлеевой.

Галич акцентирует внимание на важности соблюдения баланса в своих действиях, понимая, как они могут повлиять на ее жизнь и восприятие со стороны общественности. По наблюдениям, многие знаменитости недооценивают этот аспект.

В качестве примера она привела печально известную «голую вечеринку» Ивлеевой, утверждая, что возмущение общества вызвано не самим фактом проведения вечеринки, а поведением некоторых людей.

«Это ошибочное мнение, что всех триггернула некая вечеринка. <…> Ну вот бриллиант на жопе — перебор. И вот именно он, скорее всего, и триггернул общественность. <…> Сами по себе вечеринки никто же не говорит, что не нужно отдыхать, свадьбы не нужно играть и дни рождения справлять не нужно», — объяснила Галич.

Она также считает, что скандальная вечеринка была не причиной, а лишь следствием поведения Ивлеевой, которая часто выбирала хайп вместо творчества и не искала искренности в отношениях, предпочитая окружать себя показными «друзьями».

Кроме того, Ида упомянула, что в этом году отказалась от празднования своего 34-го дня рождения, так как решила, что устраивать масштабное торжество после трагедий в Крокусе и Орске было бы неуместно (праздник должен был состояться 3 мая). Блогер надеется, что в следующем году у нее будет возможность отметить свой юбилей с размахом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева вышла на тропу войны после обвинений.