«Животных жалко»: Самойлова и Джиган с детьми отправились спасать бутовских коз

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников;Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Модель и рэпер попытались помочь мужчине, на которого подали в суд из-за разведения коз в Москве. Что им ответил пенсионер?

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова по просьбе неравнодушных интернет-пользователей отправились в московский район Бутово, чтобы попытаться спасти спокойно разгуливающих по улицам коз. В социальной сети они показали, как прошла встреча с животными и рассказали, чем закончилась беседа с владельцем парнокопытных, на которого подали в суд.

Отреагировать на мольбы о помощи Самойлова решила из-за любви к животным. Месяц назад в ее доме появилась коза Мими, ее подарил супруг. Животное стало настоящим членом семьи. Самойлова покупает ей одежду, ухаживает, даже спит вместе с ней. Поэтому, узнав о ситуации в Бутово, поспешила выехать на место разборок местных жителей с пенсионером Валерием Аникеевым — хозяином банды коз.

Остановившись на одной из улиц в Бутово модель вышла из машины вместе с сыном Давидом и дочкой Майей. Зная о том, что козы едят все, что им попадется под копыта, Самойлова привезла огромный мешок с едой. Пока она открывала его, козлы с козами крутились вокруг него и то и дело пытались залезть, чтобы ухватить подарок.

«Это, конечно, максимально интересно выглядит. Многоэтажки, машины и коза собирается дорогу перейти. По зебре главное. Нет, передумала. Сейчас пойдем хозяина искать», — комментировала ситуацию Самойлова.

Дождавшись приезда Джигана она отправилась на встречу к Аникееву. Из-за разрешения гулять козам по московским улицам на него подали в суд. Самойлова и Джиган надеялись переубедить мужчину перестать отпускать животных так самовольно гулять. Они даже предлагали пенсионеру построить ограждение для коз. Но их ждал неприятный сюрприз. мужчина отказался от помощи и заявил, что и дальше будет позволять парнокопытным свободно гулять по району.

«Хозяин очень эксцентричный и не хочет, чтобы вообще что-то делали, чем-то помогали, ставили забор или что-то еще. Короче, он ничего не хочет. Ну и мы не в силах повлиять на эту ситуацию, к сожалению. Он сказал, что даже если бы мы построили ему ограждение, он бы все равно выпускал козочек», — сказала Самойлова, отметив — им очень жалко животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за сколько Оксана Самойлова купила козе одежду.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.