Такси на бешеной скорости влетело в стоящих возле склада людей в Электростали

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Телеканал «78»; 5-tv.ru

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В результате наезда пострадали по меньшей мере три человека, которым понадобилась госпитализация.

Жуткое происшествие произошло в Подмосковье. Водитель такси на бешеной скорости влетел в стоящих возле склада людей в Электростали. В результате случившегося пострадали три человека. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен момент наезда.

От удара в стену контрольно-пропускного пункта машину немного отбросило. Пострадавшим вызвали скорую помощь. Их госпитализировали. Состояние медики оценили как стабильное. Компания, в которой работают пострадавшие, на связи с медицинским персоналом. По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением.

К слову, это далеко не первый случай за последние месяцы, когда таксисты оказываются участниками происшествий. Так, в середине августа в Москве на Профсоюзной улице водитель общественного транспорта ударил пассажира складным ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали, а водителя полицейские задержали, доставили в отдел МВД, где начали проводить проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пяти погибших в результате аварии на трассе под Волчанском.