Прощание с премьером Мариинки Владимиром Шкляровым пройдет 21 ноября

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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По предварительным данным артист умер в результате несчастно случая.

Прощание с Владимиром Шкляровым, солистом и премьером знаменитого Мариинского театра, состоится 21 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его близкий друг и балетный критик Алексей Безобразов. Последний путь артиста будет проложен на Смоленском кладбище города.

«Прощание с Володей состоится в четверг 21.11», — написал он в личном блоге.

В свои 39 лет Шкляров уже был удостоен звания заслуженного артиста России и занимал должность премьера в Мариинском театре. Он также стал лауреатом первой премии и обладателем золотой медали на Международном конкурсе артистов балета в Москве.

По предварительным данным, причиной его трагической смерти стал несчастный случай: артист попытался перелезть на балкон к соседям и потерял равновесие.

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал расследование по факту его смерти, чтобы выяснить детали произошедшего. Владимир Шкляров погиб 16 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прима Мариинского театра Шакирова рассказала своем друге Шклярове.