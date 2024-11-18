Сбежавшие хомяки мешают вылету самолета с Азорских островов

Фото, видео: Hendrik Schmidt/ТАСС; 5-tv.ru

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Лайнер находится в аэропору уже почти неделю из соображения безопасности.

Самолет застрял в аэропорту Азорских островов из-за массового побега хомяков. Лайнер не может вылететь в Лиссабон, потому что из ящиков для перевозки животных пропали 132 грызуна. Они сбежали из контейнеров и спрятались в багажном отсеке Airbus.

Четыре дня подряд бригады наземного обслуживания пытались поймать всех хомяков, но 16-ть все еще находятся внутри самолета. Они могут перегрызть электрические кабели, поэтому лететь пока никак нельзя.

В итоге лайнер уже шесть дней стоит в воздушной гавани по соображениям безопасности. Животные направлялись в Лиссабон по заказу зоомагазина.