При полном аншлаге: группа «Алиса» представила в Петербурге альбом «Гойда»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков;5-tv.ru

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В 23-й студийный альбом легендарных музыкантов вошли 16 новых песен.

Петербург в минувшую субботу окрасился в красно-черные цвета. В Северной столице с аншлагом прошла презентация нового, 23-го студийного альбома группы «Алисы» — «Гойда». Шестнадцать новых песен, в которых переплились филосовские размышления, нравственные поиски и исторические перепитии. И пока одни назвывают альбом самым тяжелым в истории музыкантов, а другие считают его музыкальной революцией, становится понятно — равнодушным он не оставил никого. Максим Облендер в этом лично убедился.

Эта последовательность действий перед шоу, выверялась годами, но всегда остается за кадром. Монтаж сцены, саундчек, приезд артистов, запуск зрителей в зал. Занавес…

«Шестой конвой пришлым рад, добро пожаловать…» — гремит из динамиков 23-й студийный альбом «Алисы» «Гойда». Первые же песни подтверждают — новинку алисоманы не просто послушали — успели выучить:

«Ясному соколу — зари, темному филину полуночной сечи»…

А фанатам подавай хороший звук, свежий мерч и комфортное времяпрепровождение. С этим — полный порядок. Родители слушали группу еще в 80-х — 90-х, а для детей и внуков «Гойда» — это не только первый альбом, но и первый поход на концерт.

«Как давно ты слушаешь Алису?»

«Ну где-то год он слушает. Год», — отвечает за маленького сына папа.

«Что у тебя в руках?»

«Наушники».

«Для чего они?»

«Чтобы не оглохнуть», — поясняет юный поклонник.

Значки с логотипом альбома на лацканах пиджаков, грим специально нарисованный в честь нового альбома.

«Мне очень нравится песня „Гойда“, „Неприкасаемых нет“. Месяц альбом переслушивала, чтобы сегодня накраситься стилизованно», — признается поклонница группы.

«А над лесом сгущался туман припорошенный снегом» — песня «Мастер лжи» остужает разгоряченных фанатов, обрушивая с неба осадки. Несколько раз меняются сценические костюмы, артисты исчезают в дыму, свет, оформление площадки, как отдельный вид искусства. И все это на протяжении 16-ти песен альбома, где боевики сменяются распевными балладами.

Песням с альбома «Гойда» только предстоит стать хитами, все-таки сегодня презентация и многие зрители их услышали впервые живьем. Но без классических хитов «Алисы» не обходится ни один концерт. Вступление «Красного на черном» тянется несколько минут — на сцену традиционно летят фанатские шарфы. Кинчев не начинает песню, пока не наденет все.

Тур «Алисы» в самом разгаре, позади юг страны, теперь и Петербург. Модное иностранное словосочетание — солдаут — Кинчев не любит.

«Я старой формации человек… Все билеты проданы! Да! Огромное спасибо Санкт-Петербургу», — признается лидер «Алисы»

«Игра в нашем городе, нашем родном городе это всегда такое большое событие. Большая радость, спасибо уважаемой публике», — добавляет гитарист группы Павел Зелицкий.

Той, что вместе с «Алисой» колесит по городам. Калуга, Минск, Ярославль, Курск — какие только флаги не развевались в «Юбилейном».

«Альбом „Гойда“ мудрый, внятный, для тех, кто поймет и тому подтверждение полный зал»;

«Мне понравилось, особенно „Аккорд“ — там звучат инструменты симфонического оркестра», — восхищаются поклонники группы после презентации.

А впереди у «Алисы» — Москва, где легенды отечественной тяжелой музыки презентуют «Гойду» уже 22 ноября.