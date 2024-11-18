Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков;5-tv.ru

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Во время пожара ребенок вылез в окно и чуть не сорвался с карниза.

А в Оренбурге из полыхающей квартиры спасли восьмилетнего мальчика, который вылез в окно. Огонь уже охватил балкон, когда ребенок вылез на карниз соседнего окна и держась за раму начал звать на помощь. Очевидцы сразу растянули внизу покрывало.

Пока пожарные пытались погасить пламя, их коллега поднялся по автолестнице, забрал школьника и благополучно спустился с ним на землю. Кроме этого из горящего дома спасатели вывели еще трех взрослых.