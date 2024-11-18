Мужчина угрожал взорвать дом во Владивостоке после ссоры с женой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Разумные доводы очевидцев дебошир игнорировал.

Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать дом. Он вытащил баллоны с газом во двор, демонстративно открыл их и начал обливать все вокруг бензином. Все разумные доводы очевидцев он игнорировал.

«А что ты Вов, зачем глупишь?»

«Моя жена подойдет!»

«Ты понимаешь, что ты этим самым себе срок наматываешь?»

«Поэтому пусть жена подойдет сюда!»

«Да от того, что она придет, срок не уменьшится!»

Таким странным образом мужчина пытался добиться встречи с женой, после ссоры. Она в этот момент находилась дома и отказывалась говорить с спуругом. Вышла из квартиры только, когда приехала полиция. Мужчину задержали.