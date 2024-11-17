Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru

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У трапа самолета министра иностранных дел РФ встретил почетный караул, а над взлетной полосой подняли флаг России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Бразилию для участия в саммите G20, который пройдет с 18 по 19 ноября. В Рио-де-Жанейро у трапа самолета политика встретил почетный караул, а над взлетной полосой подняли флаг России.

В Бразилию Лавров прилетел из столицы ОАЭ Абу-Даби, где участвовал в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». На саммите G20 он выступит на пленарных заседаниях по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.

К слову, саммите G20 будет посвящен «построению справедливого мира и устойчивой планеты». В ходе прошлогодней встречи и переговоров состав G20 расширился. В него вошел Африканский союз. Это свидетельствует о признании Западом усиления политического и экономического влияния стран Глобального Юга, заявляли тогда эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ка президент России Владимир Путин объяснил отказ приехать на саммит G20.